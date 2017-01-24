PFDK'dan Fenerbahçe'ye para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye 100 bin lira paraya cezası verdi.

HAKSIZ BELGE KULLANIMI 100 BİN LİRA

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Spor Toto Süper Lig'de Adanaspor ile oynadığı maçta, belgelerin haksız kullanılmasından dolayı Fenerbahçe'ye 100 bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.

6. BAYRAK DİREĞİ OLMADIĞINDAN 15 BİN LİRA

PFDK'nın, Ziraat Türkiye Kupası'nda Osmanlıspor ile yaptığı maçta, 6. bayrak direğini bulundurmamasından dolayı Gaziantepspor'a da 15 bin lira para cezası verdiği duyuruldu.