PFDK'dan Beşiktaş'a FETÖ tezahüratı cezası

PFDK kararları Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklandı.

BEŞİKTAŞ'A FETÖ TEZAHÜRAT CEZASI

Kurul, Beşiktaş'a siyah-beyazlı taraftarların maç esnasında 'FETÖ'cü Galatasaray', 'FETÖ'nün çocuğu Galatasaray' şeklinde tezahüratlarından dolayı ceza verdi.

Konuyla ilgili TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde; BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 27.02.2017 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin bir bölümünün herhangi bir takımın mensuplarını veya taraftarlarını suç failleri veya suç örgütleriyle özdeşleştirecek şekilde olarak yapılması nedeniyle FDT'nin 53/8. Maddesi uyarınca 260.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 417,418,419,420,421 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 90.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."





GALATASARAY DA CEZA ALDI

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle;

"GALATASARAY A.Ş.'nin, 27.02.2017 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI 106,107,206 ve GÜNEY KALE ARKASI 119, 120 bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. hakkında, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA karar verilmiştir."