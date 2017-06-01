PFDK'dan Onur Kıvrak'a ceza

Demba Ba: Maç olsa da oruç tutuyorum

1 Fatih Terim'in aday kadroya çağırdığı futbolcular Milli takımımızın Makedonya ve Kosova maçları aday kadrosu açıklandı

2 Mehmet Ekici ve Valbuena transferleri bitti Fenerbahçe yönetiminin Mehmet Ekici ve Valbuena ile anlaşmaya vardığı, Ospina transferinde ise büyük aşama kaydettiği öğrenildi.

3 Leipzig'in Bruma için ödeyeceği para belli oldu Galatasaray yönetimi, Leipzig Kulübü'nün Bruma için yaptığı 15 milyon euroluk teklifi kabul etti.

4 F.Bahçe ve G.Saray'ın UEFA'daki muhtemel rakipleri F.Bahçe ve G.Saray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri arasında en çok göze çarpan takım İskoç devi Glasgow Rangers.

5 Babel'in kamerasından şampiyonluk videosu Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Babel, Gaziantepspor maçının öncesinde ve sonrasında çektiği görüntüleri Youtube hesabından paylaştı.

6 Rumen basınına göre Lucescu G.Saray'a geliyor Romanya'nın Digisports kanalı, Zenit'ten ayrılan Lucescu'nun gelecek sezon Tudor'la berabere çalışacağını iddia etti.

7 Süper Lig'de sözleşmesi biten futbolcular Spor Toto Süper Lig'de 31 Mayıs 2017 itibariyle takımlarıyla sözleşmesi biten futbolcuları sizler için derledik.

8 Emre Belözoğlu'nun taraftar isyanı Kupa finalinde taraftarlarla yaşadığı gerginlik hakkında konuşan Emre Belözoğlu, "O kadar şehit verdik ama onların derdi başka" dedi.

9 Şenol Güneş: Aziz Yıldırım beni tebrik etti Beşiktaş'ı iki yıl üst üste şampiyonluğa taşıyan Şenol Güneş, Aziz Yıldırım'ın kulübe yazı göndererek kendisini tebrik ettiğini söyledi.