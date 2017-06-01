PFDK'dan Onur Kıvrak'a ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trabzonsporlu Onur Kıvrak'a 'Fenerbahçe maçında rakip takım idarecisine yönelik hakareti' sebebiyle 2 maç ceza verdi.
TFF'nin yaptığı açıklama şöyle;
"TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu RECEP ONUR KIVRAK'ın, 27.05.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, rakip takım idarecisine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."