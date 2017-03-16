PFDK'dan Quaresma'ya 5 bin TL ceza

Profesonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma'ya cezasına rağmen akredite alana girdiği gerekçesiyle para cezası verdi.
Türkiye Futbol Fedeasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle;
"BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu RICARDO ANDRADE QUARESMA BERNARDO'nun, 12.03.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, cezalı olmasına rağmen akredite alana girmesi nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."