Ensonhaber.com'a dön

PFDK'dan Quaresma'ya 5 bin TL ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, cezalı olmasına rağmen akredite alana giren Ricardo Quaresma'ya 5 bin TL para cezası verdi.

Yorum Yap

PFDK'dan Quaresma'ya 5 bin TL ceza

Profesonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma'ya cezasına rağmen akredite alana girdiği gerekçesiyle para cezası verdi.

Türkiye Futbol Fedeasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle;

"BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu RICARDO ANDRADE QUARESMA BERNARDO'nun, 12.03.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, cezalı olmasına rağmen akredite alana girmesi nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

PFDK'NIN TÜM KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM