PFDK'dan Trabzonspor ve Beşiktaş'a ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 23.03.2017 tarih ve 64 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

İşte TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;

1-) TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 18.03.2017 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2-) BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 19.03.2017 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY MİSAFİR TRİBÜN ALT TRİBÜNE giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarınca merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle 35.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."