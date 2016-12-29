PFDK'dan Trabzonspor'a para cezası

Bonservisi Fenerbahçe'de olan Şanlıurfasporlı futbolcu Berkay Can'ın Manisaspor maçında yaptığı sert faul büyük tepki topladı.

Berkay Can'ın yaptığı sert faulün cezası belli oldu - İZLE

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Galatasaray'ın Florya ve Riva'daki payı belli oldu

Emlak Konut KAP'a yaptığı açıklamada Galatasaray'ın Florya ve Riva projelerindeki minimum payının 508 milyon TL olduğunu bildirdi.