PFDK'dan Tudor'a 1 maç ceza

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'a PFDK'dan 1 maç hak mahrumiyeti cezası verildi.

GENÇLER MAÇINDA YOK

Yani Tudor, Gençlerbirliği maçında yedek kulübesinde yer alamayacak ve soyunma odasına giremeyecek.

TFF'den yapılan açıklamada, Hırvat hocanın mücadelenin hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle ceza aldığı duyuruldu.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

GALATASARAY A.Ş.'nin, 06.03.2017 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu IGOR TUDOR'un, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.