Phoenix Suns evinde kazandı

Evinde Charlotte Hornets'ı ağırlayan Phoenix Suns, %59,7 ile sezonun en iyi isabet oranına ulaştığı mücadelede rakibini 120-103 mağlup etti.

Sezonun 19. galibiyetini alan Suns'ta Marquese Chriss 17 sayıyla takımının en skoreri olurken, 16'şar sayıyla maçı tamamlayan Alan Williams, TJ Warren ve Leandro Barbosa ise toplamda 24 ribaunt aldı.

Devin Booker da 15 sayı, 9 asist ve 6 ribauntla galibiyete katkı sağladı. Hornets'ta Kemba Walker 26 sayıyla maçın en skoreri olurken, Marvin Williams'ın 19 Frank Kaminsky'nin ise 16 sayılık performansı, sezonun 35. mağlubiyetini engelleyemedi.