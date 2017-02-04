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Phoenix Suns son saniyede güldü

Phoenix Suns, genç oyuncusu Devin Booker'ın son saniyede kaydettiği basketle Sacramento Kings'i 105-103 mağlup etti.

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Phoenix Suns son saniyede güldü

Phoenix'e deplasmanda galibiyeti getiren son saniye basketi, aynı zamanda maçın en skorer ismi olan Devin Booker'dan geldi.

GALİBİYETİN MİMARI BOOKER

Golden 1 Center'da oynanan karşılaşmada konuk ekip Suns'ı galibiyete taşıyan isim olan Booker, 33 sayı kaydederek karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu.

Beş maç sonra galibiyetle tanışan Phoenix Suns'ta TJ Warren 21 sayı, 5 ribaunt ve Eric Bledsoe 20 sayı, 6 ribaunt, 4 asistle mücadele etti.

Üst üste 3. mağlubiyetini yaşayan Sacramento Kings'te DeMarcus Cousins 22 sayı, 12 ribaunt ve 12 asistle triple-double yaptı. Ev sahibi takımda Darren Callison 19, Ben McLemore 18 sayıyla oynadı.

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