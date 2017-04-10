Pınar Karşıyaka pota derbisinde Anadolu Efes'i yendi

Karşılaşmaya Cedi ve Heurtel'in basketleriyle 5-0 önde başlayan Anadolu Efes, 6. dakikada Cedi'nin 3 sayılık basketiyle aradaki farkı 10 sayıya çıkardı: 6-16. Kalan bölümde farkı 12 sayıya (20-8) kadar yükselten Anadolu Efes, son dakikasına 25-18 önde girdiği periyodu 28-22 üstün bitirdi.

İkinci periyodun başında Owens, Muhammed ve Brown'la sayılar bulan Pınar Karşıyaka, 13. dakikada beraberliği yakaladı: 30-30. Üstünlüğü tekrar ele geçiren Anadolu Efes, son 4 dakikasına 40-32 önde girdiği devreyi 45-41 galip tamamladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyotta 24. dakikada Summers'ın basketiyle 52-52 eşitliği yakalayan rakibi karşısında Paul ve Brown'la basketler bulan Anadolu Efes, 27. dakikada 63-55 üstünlük kurdu. Rakibi karşısında 8-0'lık seri yakalayan Pınar Karşıyaka, periyodun bitimine 57 saniye kala müsabakada ilk kez öne geçti: 64-63. Anadolu Efes, Dunston'un sayılarıyla periyodu 66-64 üstün bitirdi.

Pınar Karşıyaka, müsabakanın son 5 dakikasına 82-81 önde girdi. Summers ve Green'in sayılarıyla 37. dakikada aradaki farkı 5 sayıya çıkaran (86-81) ev sahibi ekip karşısında 7-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, bitime 24 saniye kala Can Maxim Mutaf'ın 3 sayılık basketiyle 88-86 öne geçti. Heurtel'le iki serbest atıştan birini değerlendiren Anadolu Efes karşısında Pınar Karşıyaka, son saniyede Green'in 3 sayılık basketiyle eşitliği yakaladı ve normal süre 89-89 eşitlikle tamamlandı.

Uzatma periyoduna Green'in basketiyle başlayan Pınar Karşıyaka, son 2 dakikaya 93-91 önde girdi. Üstünlüğünü koruyan yeşil-kırmızılı ekip, müsabakadan 100-96 galip ayrıldı.

Pınar Karşıyaka'nın üst üste 3. galibiyetini aldığı ligde Anadolu Efes art arda 2. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Sakatlıkları bulunan Soner Şentürk ve Mateusz Ponitka'nın forma giyemediği Pınar Karşıyaka'da 4. periyotta sakatlanan Petway, müsabakanın kalan bölümünde mücadele edemedi.

Pınar Karşıyakalı basketbolcular sahaya "Anadolu Ajansının 97. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz" yazılı pankartla çıktı.

Pınar Karşıyaka: 100 - Anadolu Efes: 96

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Emin Moğulkoç, İsmail Aydın, Semih Vural

Pınar Karşıyaka: Green 15, Brown 24, Erdi Gülaslan 6, Summers 22, Owens 18, Petway 4, Muhammed Baygül 11, Egemen Güven

Anadolu Efes: Paul 12, Heurtel 3, Cedi Osman 19, Brown 16, Dunston 24, Thomas 8, Doğuş Balbay, Can Maxim Mutaf 14, Kirk

1. Periyot: 22-28

Devre: 41-45

3. Periyot: 64-66

Normal süre: 89-89

Beş faulle çıkanlar: 34.22 Cedi Osman, 36.13 Doğuş Balbay (Anadolu Efes), 42.03 Owens (Pınar Karşıyaka)