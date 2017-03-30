Pınar Karşıyaka yarı finale kalamadı

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Pınar Karşıyaka, çeyrek final rövanş maçında İtalya'nın Umana Reyer takımına deplasmanda 8 sayı farkla 74-66 yenilerek elendi.
3 SAYILIK AVANTAJI KORUYAMADI
İlk karşılaşmayı sahasında 74-71 kazanan Pınar Karşıyaka, rövanşta üç sayılık avantajını koruyamayarak Dörtlü Final'e kalamadı.
Dörtlü Final'de Umana Reyer'in yanı sıra Türkiye'den Banvit, İspanya'dan Iberostar Tenerife ve Fransa'dan Monaco mücadele edecek. Karşılaşmaların 28 ve 30 Nisan'da oynanacağı Dörtlü Final'in kura çekimi 7 Nisan Cuma günü gerçekleştirilecek.