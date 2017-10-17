Pinto: FIFA'nın kararı insanlık dışı

Dünya Kupası'na gitmek için Avustralya ile play-off oynayacak olan Honduras'ta teknik direktör Pinto iki maç arasında sadece 5 gün olmasına isyan etti.

Honduras Teknik Direktörü Jorge Luis Pinto, FIFA 2018 Dünya Kupası'na gidebilmek için Avustralya ile oynayacakları iki play-oıff maçının arasında sadece beş gün bulunmasına tepki gösterdi.

UZUN YOLCULUKTAN ŞİKAYETÇİ

Rusya'daki kupaya gidebilmek için Kuzey-Orta Amerika elemelerinden Honduras ve Asya elemelerinden Avustralya karşılaşacak. İlk maç 10 Kasım'da Honduras'ta, rövanş beş gün sonra Sydney'de oynanacak. Honduras Teknik Direktörü Pinto, Avustralya-Honduras arasında direkt uçuş bulunmadığından önce Los Angeles'a, oradan da Sidney'e uçacaklarını belirterek, "FIFA'nın çok uzun bir yolculuk gerektiren bu iki maçın tarihlerini bu kadar yakın belirlemesi insanlık dışı... Bizim küçük bir avantajımız var; ilk maçı içeride oynayacağız. Avustralya ise önce buraya gelecek, sonra ülkesine dönecek. Bu, çok daha yorucu" diye konuştu.