Play-off'ta haftanın MVP'si Bogdanovic

Fenerbahçe'nin Sırp basketbolcusu Bogdan Bogdanovic, THY Avrupa Ligi'nde play-off ilk maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) oldu.

35 VERİMLİLİK PUANIYLA OYNADI

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'nin deplasmanda Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods'u 71-58 mağlup ettiği karşılaşmada 35 verimlilik puanıyla oynayan Bogdanovic, play-off ilk maçlarının en değerli oyuncusu unvanına layık görüldü.

Karşılaşmayı 23 sayı, 5 ribaunt ve 4 asistle tamamlayan 24 yaşındaki şutör, üç sayılık atışlarda 6'da 5, iki sayılık atışlarda ise 6'da 4 isabetle oynadı.