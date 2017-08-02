Pochettino transfer istedi

Transfer yapmamaları halinde, kadrodaki oyuncuların rehavete kapılma riski olduğunu belirten Arjantinli teknik adam, "Şampiyonluk yolundaki rakiplerimiz yeni sezon öncesi yaptıkları transferlerle forma rekabetini kızıştırdı. Oynadığı mevkiye yeni isimlerin geldiğini gören futbolcular, kendi performansını yükseltmek zorunda olduğunu hisseder. Bizim de yapmamız gereken bu. Kadromuzda çok kaliteli ve kazanmaya aç oyuncular var. Ancak kendilerini geliştirebilmeleri için üzerlerine biraz baskı yüklemek gerek." dedi.

CİTY VEYA UNİTED KADAR PARA VEREMEYİZ

Buna karşın oyuncu piyasasının geldiği noktada Premier League'in dev kulüpleriyle transferde rekabet etmelerinin mümkün olmadığını kabul eden Pochettino, "Biz bir oyuncuya Manchester United veya City'nin verdiği parayı veremeyiz; bu çok açık. Bu yüzden bizim farklı bir transfer stratejimiz var. Potansiyeline henüz tam anlamıyla ulaşmamış oyuncuları arıyoruz, ancak böyle isimleri bulmak kolay değil." diye konuştu.

Transfer sezonunda Kyle Walker'ı 50 milyon Sterlin karşılığında Manchester City'ye gönderen Tottenham, Premier League'in başlamasına kısa bir süre kalmışken henüz kadrosuna bir takviye yapmış değil.

Son dönemde Londra ekibinin, Everton'dan ayrılmaya hazırlanan Ross Barkley ile ilgilendiği iddia ediliyor