Podolski: 5 puan farkı abartmayın

Galatasaray'ın panzeri Lukas Podolski Galatasaray camiasına "Kupayı unutun, lige bakın" mesajını gönderdi.

5 PUAN FARKI DEĞERLENDİRDİ

Lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde olmalarına rağmen şanslarının devam ettiğini belirten Podolski, "5 puan fark ne ki? Abartmayalım! Daha oynanacak 15 maç var. Taraftarın bu 5 puan fark yüzünden endişesini anlıyorum ama ben şampiyonluğa inanıyorum. Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı derbileri evimizde oynayacağız. Bunu avantaja çevireceğiz ve kimsenin şüphesi olmasın sonuna kadar savaşacağız" dedi.

TRANSFERE SESSİZ KALDI

Vissel Kobe'ye transferi ile ilgili susma kararı alan Alman yıldız, "Transfer sürecimle ilgili medyaya konuşmayacağım. Herkes zaten konuşuyor, benim ve ailem hakkında hikayeler uyduruluyor! Ben kulüptekilerle sürekli konuşuyorum ve onlar benim durumumu biliyorlar" diyerek sözlerini bitirdi.