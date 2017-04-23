Podolski: Fenerbahçe 3. lig takımı gibiydi

Galatasaray’ın Alman golcüsü Lukas Podolski, 1-0 biten Fenerbahçe derbisini değerlendirdi.

İşte Podolski'nin sözleri:

3 GÖMLEK ÜSTÜN OYNADIK

''Herkes gördü. En az 3 gömlek üstün oynayan bir Galatasaray olduğunu herkes gördü. Maçı kaybettik. Karşımızda, kazanmak için oynamayan bir takım vardı. Bu daha da acı. Böyle bir oyundan sonra bu şekilde bir skor olması bizi üzdü.''

F.BAHÇE 3. LİG TAKIMI GİBİYDİ

''Maçtan önce gol atarsam ne yaparım diye düşünmem. Sadece galibiyeti düşünmüyordum. Kazanmamız gerekiyordu, olmadı. Hiç kazanmak istemeyen, 2-3 gömlek aşağıda oynayan bir takımla oynadık. Açıkçası ikinci ve üçüncü lig takımlarıyla da oynadık. Onlar bile böyle değildi. ''





