Podolski: Fenerbahçe'ye geçilmemeliyiz

Galatasaray'ın Alman futbolcusu Lukas Podolski, Galatasaray Üniversitesi'nin "En Ödülleri" adıyla gerçekleştirdiği yarışmada erkek sporcu dalında birinci oldu.

Sarı-kırmızılı oyuncu, üniversite öğrencilerinin katıldığı oylamada Fenerbahçeli futbolcu Moussa Sow, Anadolu Efes oyuncusu Cedi Osman, Galatasaray Odeabank basketbolcusu Sinan Güler ve milli okçu Mete Gazoz'u geride bırakarak en başarılı erkek sporcu ödülünü kazandı.

'FENERBAHÇE ARKAMIZDA'

Podolski, Galatasaray Üniversitesinin Beşiktaş yerleşkesinde gerçekleştirilen törende ödülünü aldı.

Alman oyuncu, ödül alırken, 1-0 kaybettikleri Beşiktaş derbisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Podolski "Pazartesi zafer kazanmak istiyorduk ama olmadı. Yapamadık. Fenerbahçe arkamızda. Onlara geçilmemeliyiz ve koşmalıyız. Ödül için teşekkür ediyorum. Çabuk gitmeliyim çünkü evde beni bekleyen iki çocuğum var" dedi.