Podolski: Galatasaray'a döneceğim

Galatasaray'ın Bursaspor'u deplasmanda 5-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Alman yıldız Lukas Podolski, sarı-kırmızılı takımdan övgüyle söz etti.

GALATASARAY GÜZEL CAMİA

Takımdan ayrılacak olmasına rağmen gösterdiği iyi performansın nedenlerinin sorulması üzerine Alman yıldız şu yanıtı verdi: "Bu tamamen mental bir olay. Futbola başladığım ilk günden bu yana, oyuna yüzde yüzümü veriyorum. Başka bir kulübe gitsem de birisiyle aram kötü olsa da bunu oyunuma yansıtmıyorum. Galatasaray gibi güzel camialara mutlaka bir şeyleri geri ödemem gerektiği için ekstra bir şeyler yapmam gerekiyor."

GERİ DÖNECEĞİM

Galatasaray'da unutamayacağı anın sorulması üzerine ise Podolski şu yanıtı verdi:

"'En iyi golün, asistin, maçın hangisi?' diye soruyorlar. Bunu tek bir maça, asiste, gole odaklamam doğru olmaz. Kariyerim boyunca çok özel maçlarım oldu. Galatasaray camiası benim için özel. Son maçımda çok üzüleceğimi şimdiden hayal ediyorum. Daha sonra mutlaka buraya dönebilirim. Birgün herhangi bir pozisyonda veya taraftar olarak da geri dönmek istiyorum. Galatasaray, kariyerimde çok çok özel bir yer tutuyor. Burada yaşadığım her an benim için çok özel. Burada fantastik bir 2 sene geçirdim."