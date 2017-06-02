Podolski: Galatasaray'a hoca olmak istiyorum

Galatasaray'la Cumartesi günü son maçına çıkacak Lukas Podolski veda toplantısı düzenledi. Basın mensuplarına açıklama yapan Alman yıldız, ilerleyen dönemde Galatasaray'da teknik direktörlük yapabileceğini söyledi.

ÇOK GÜZEL 2 YIL GEÇİRDİM

Türkiye'de ve Galatasaray'da çok güzel bir 2 yıl geçridiğini söyleyen Alman Panzeri "Bugün son basın toplantım, yarın da son maçıma çıkacağım Galatasaray'la. Güzel bir şey olmasıyla beraber hüzün de var. Ne taraftarlar ne de kulüp için bitti demek değil. Kalbimde onları hep taşıyacağım. Tüm basın mensubuna da teşekkür ediyorum 2 yıl güzel bir şekilde çalıştık onlarla. "Çok özel hissediyor musun?" sorusuna, hayır ben her gittiğim yerde elimden geleni yapıyorum. Bu bir iştir ve ben elimden geleni yaptım, başarılar kazandık. Bu sene de şampiyon olabilirdik ama ben eminim bundan sonra da Galatasaray birçok kupalara, şampiyonluklara koşacaktır." şeklinde konuştu.

G.SARAY'A DÖNMEK İSTERİM

Aktif futbolculuk kariyerinin ardından Galatasaray'da görev almak istediğini de belirten Poldi"Herkes bana soruyor futboldan sonra, Japonya'dan sonra ne yapacaksın diye. Bilmiyorum ama burada çok güzel arkadaşlar edindim. Futboldan sonra ne yapacağım konusunda bir fırsat olursa genç takım olur, teknik direktörlük olur tabi ki Galatasaray'a dönmek isterim. Çünkü burası benim için çok özel oldu. Burada çok büyük bir potansiyel olduğunu da gördüm. Oyunculuk olarak elimden geleni yaptım ama bu potansiyelin kullanılması için futbolculuktan sonra burada bir şeyler yapmak isterim." diyerek sözlerini sonlandırdı.