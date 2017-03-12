Podolski'nin golünde top 199 kilometre hızla ulaştı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği TT Arena'da karşılaştı.

Sarı-kırmızılıların son dakikalarda Selçuk İnan'ın frikik golüyle kazandığı karşılaşmada Alman yıldız Podolski rakip kaleye adeta füze yolladı.

199 KİLOMETRE HIZLA GİTTİ

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Podolski, beINSports muhabirinden golünün 199 kilometre hızla ulaştığını öğrendi.

BU DURUMU ÖNEMSEMEDİ

"Hız değil, gol olması önemli" ifadesini kullanan Alman futbolcu, “İkinci yarıdaki pozisyonlarım da gol olsaydı daha mutlu olurdum. Dediğim gibi 80 kilometre bile olsa, gol benim için daha önemli” diye konuştu.