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Podolski Japonya'da gollerle başladı

Galatasaray'dan Vissel Kobe'ye transfer olan Podolski, takımıyla çıktığı ilk lig maçında rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

Podolski Japonya'da gollerle başladı
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Geçen sezon Galatasaray forması giyen Alman futbolcu Lukas Podolski, kadrosuna katıldığı Japonya temsilcisi Vissel Kobe'nin ligde Omiya Ardija'yı 3-1 yendiği maçta iki gol kaydetti.

Podolski ilk maçında 2 gol attı - İZLE

Japonya Birinci Futbol Ligi'nin 20. haftasında Vissel Kobe, Omiya Ardija'yı konuk etti. Yeni transfer Podolski, 49. ve 62. dakikalarda takımı adına 2 gole imza attı.

Podolski'nin ilk kez forma giydiği lig maçında Vissel Kobe, rakibini 3-1 mağlup etti. Daha önce Bayern Münih, Köln, Inter ve Arsenal'de oynayan 32 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla 75 maçta 34 gol atmıştı.

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