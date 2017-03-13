Podolski kariyer rekoruna gidiyor

Lukas Podolski, Galatasaray’a veda sezonunda kariyer rekoruna koşuyor. Gençlerbirliği mücadelesinde kaydettiği şık golle takımının galibiyetine katkı veren isimlerden olan Alman futbolcu, ligde 15 maçta 4 gole ulaşırken, toplamda da 14. resmi golünü kaydetti.

ARSENAL VE INTER'İ GEÇTİ

Alman yıldız böylece Arsenal ve Inter dönemlerini geçti. Sarı-kırmızılı takımda artık ileride tek forvet gibi de oynayan Podolski, sezon bitiminde Japonya’ya Vissel Kobe’ye gitmeye hazırlanırken, başarılarla dolu bir veda yapmak istiyor.

31 yaşındaki oyuncu, Galatasaray formasıyla 65 maçta 32. golünü bulurken, kariyerinin de en iyi dönemini yakaladı. Kobe’ye gidene kadar sarı-kırmızılı formayla ligde mücadelesini verecek olan Podolski, istatistiksel başarısıyla dikkat çekiyor.