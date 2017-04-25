Podolski özür diledi

Galatasaray'ın Alman futbolcusu Lukas Podolski, 1-0 kaybettikleri derbi sonrası Instagram hesabından paylaşım yaptı.

ÖZÜR BORCUM VAR

Kaybedilen maç nedeniyle taraftarlara özür borçlu olduğunu dile getiren yıldız futbolcu dün oynanan karşılaşmanın Türkiye'deki son derbisi olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Taraftarlarımıza bir özür borçlu olduğumu düşünüyorum. Dün gece kazanmak için mümkün olan her şeyi yaptık. Ancak futbolda her zaman en iyi takım kazanmaz. Mücadele boyunca bizleri destekleyen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ne yazık ki bu benim Türkiye'deki son derbimdi. Bu atmosferi özleyeceğim. Cimbom başı dik yürür. Sizi seviyorum."