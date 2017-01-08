Podolski takımla çalıştı

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Jan Olde Riekerink sabah antrenmanının ilk 15 dakikasını basın mensuplarına açık tuttu.
PODOLSKİ TEKRAR BAŞLADI
Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan antrenman, top kapma ve pas organizasyonlarıyla devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildiği bildirildi.
Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 aydır tedavi gören Lukas Podolski, takımla çalışmalara tekrar başladı. Sakatlığı süren Sinan Gümüş, özel program dahilinde sahada bireysel çalışmalarını sürdürdü.
Sabah erken saatlerde sahada koşan Wesley Sneijder daha sonra salonda çalışırken, Bruma takımdan ayrı özel programı dahilinde sahada antrenman yaptı.