Podolski taksiciyle tartıştı

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lukas Podolski, Ataköy Marina'da taksiciye yol vermeyince taksici Alman yıldızın aracını yumrukladı.

PODOLSKİ ARAÇTAN İNMEDİ

Podolski'nin Ataköy Marina girişinde kendisine yol vermemesine sinirlenen taksici aracından inerek Alman yıldızın aracını yumrukladı. Podolski ise taksicinin bu saldırısında aracından inmeyerek bekledi.

Taksici kısa bir süre aracı yumrukladıktan sonra valeler araya girdi ve taksici olay yerinden uzaklaştırıldı. Podolski de valeler eşliğinde yoluna devam etti.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Olayın ardından resmi sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Podolski şu ifadeleri kullandı: "Duyduğunuz ve her saniye daha da dramatik hâle getirilen hikâyeyle ilgili bir açıklama yapma gereği hissediyorum... Lütfen duyduğunuz her şeye inanmayın, yoğun trafikte sıradan ve birkaç saniyelik tartışmaydı. Herhangi bir saldırı, temas söz konusu olmadı"