Podolski Twitter'da F.Bahçe'ye gönderme yaptı

Lukas Podolski'den Fenerbahçe göndermesi!
Galatasaray forması giyen Lukas Podolski, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Krasnodar ile 1-1 berabere kalıp elendiği maç sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
2000'DEN BU YANA! SIRADAKİ KİM?
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Galatasaraylı Lukas Podolski, ezeli rakiplerinin elenmesinin ardından UEFA Kupası göndermesi yaparak twitter hesabından ''2000'den bu yana! Sıradaki kim?'' sözleriyle Galatasaray'ın 2000 UEFA Kupası'ndaki fotoğrafını paylaşı.
Alman yıldız Lukas Podolski'nin bu paylaşımı kısa süre içerisinde sarı-kırmızılı taraftarların büyük beğenisini aldı.