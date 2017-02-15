Podolski Vissel Kobe'ye satıldı

Galatasaray’ın Alman yıldızı, 1 Haziran 2017 tarihinden itibaren Japon kulübünde forma giyecek.

Hürriyet'in haberine göre; Bir aydır bu transferi gerçekleştirmeye çalışan ve futbolcuyla el sıkışan Vissel Kobe yetkilileri, Galatasaray ile de anlaşmaya vardı.

58 MİLYON TL ALACAK

Vissel Kobe daha önce ret cevabı almış olmasına rağmen G.Saray ile kontağını hiç kesmedi. Bu arada Podolski ile görüşmeyi sürdüren Japonlar, 3 yıl için 15 milyon Euro (58 milyon TL) karşılığında anlaşma sağladı.

Alman futbolcu bu gelişmeyi 2 hafta önce yönetime iletti. Sarı kırmızılılar Lukas Podolski’den tek bir talepte bulundu: “Madem Japonya’ya gitmekte kararlısın, o zaman biz de Vissel Kobe ile görüşüp anlaşırız. Ancak senden tek bir isteğimiz var; sezon sonuna kadar kal, ondan sonra git.”

SEZON SONUNA KADAR KALACAK

1 Mart’a kadar transfer döneminin açık olduğu Japonya’ya şu anda gitme imkanı olan Lukas Podolski yöneticileri kırmadı ve sezon bitimine kadar kalmayı kabul etti.

2.7 MİLYON EURO'YA SATILDI

Galatasaray yöneticileri, Lukas Podolski’nin bonservisi için 2 milyon Euro teklif eden Vissel Kobe yetkililerine, “Biz Podolski’yi 2015’te Arsenal’den 2.5 milyon Euro’ya satın almıştık. Kendisinden son derece memnunuz. Aldığımızdan daha düşük bir fiyata satmamız mümkün değil” cevabını verdi.

Görüşmeler sonunda 2.7 milyon Euro’ya anlaşma sağlandı. Önümüzdeki günlerde resmi imzalar atılarak Podolski’nin transferi kesinleşecek.