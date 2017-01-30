Podolski'den Fenerbahçe'ye gönderme: Pastırmanın gücü

Spor Toto Süper Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı.
Küme düşme potasında olan Kayseri ekibine 4-1 yenilen sarı-lacivertliler, şampiyonlar yarışında ağır bir yara aldı.
GÜRAY'DAN NEFİS GOL
Fenerbahçe'nin aldığı bu farklı mağlubiyetin ardından, rakip takım taraftarları özellikle Güray Vural'ın attığı nefis golü paylaşmaya başladı.
(Görüntüler beİN Sports'tan alınmışır)
Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski de Fenerbahçe'nin Kayserispor'a farklı mağlup olmasına kayıtsız kalmadı.
PASTIRMANIN GÜCÜ
Podolski, Twitter hesabından, "Güray'dan buzzer-beater! Ne harika bir gol, pastırmanın gücü." yazarak sarı-lacivertlilerle dalga geçti.