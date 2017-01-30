Podolski'den Fenerbahçe'ye gönderme: Pastırmanın gücü

Rıdvan Dilmen'in anayasa referandumu için sosyal medyada başlattığı 'Evet' kampanyasına Gökhan Töre ve Hakan Çalhanoğlu'ndan destek geldi.

Kafes dövüşü şampiyonu McGregor ile yenilgisiz boksör Floyd 1 milyar dolarlık maça çıkacak.

Avustralya Açık'ta Roger Federer, Rafael Nadal'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Aziz Yıldırım'ın Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamalara sert bir dille cevap verdi.

1 Beşiktaş Demba Ba'ya maaş vermeyecek Beşiktaş yönetimi, 6 aylığına kiraladığı Demba Ba için ne kulübüne ne de kendisine tek kuruş para ödemeyecek.

2 Levent Nazifoğlu'ndan Fatih Altaylı'ya sert cevap Levent Nazifoğlu, kendisi hakkında ağır eleştirilerde bulunan Fatih Altaylı'ya ''Kucaktan kucağa oturan bir adamsın'' diyerek cevap verdi.

3 Demba Ba Beşiktaş'a geri dönüyor Beşiktaş, Çin'e sattığı eski golcüsü Demba Ba'yı yeniden kadrosuna katıyor.

4 Beşiktaş 100 milyona sattığı 3 ismi bedavaya geri aldı Beşiktaş yönetimi, toplam 100 milyon TL'ye sattığı Demba Ba, Ersan ve Atınç'ı bedavaya geri alarak büyük bir yöneticilik başarısı gösterdi.

5 Fenerbahçe'den Trabzonspor'a bir teklif daha Fenerbahçe, mayıs ayında sözleşmesi sona erecek olan Mehmet Ekici için Trabzonspor'a 2.5 milyon Euro teklif etti.

6 Galatasaray'dan Tolgay Arslan atağı Başta Selçuk İnan olmak üzere orta sahadaki futbolculardan memnun olmayan yönetim, Tolgay Arslan'ı transfer etmek için harekete geçti.

7 F.Bahçe Volkan Demirel'den sonraki kalecisini buldu Fenerbahçe yönetimi, Kayseri Erciyesspor'un 16 yaşındaki yetenekli kalecisi Caner Yurdakul'u transfer etmek için girişimlere başladı.

8 Galatasaray'da Selçuk'un yerine alınacak isim belli oldu Galatasaray yönetimi, formu git gide düşen Selçuk İnan'ın yerine Hoffenheim forması giyen Kerem Demirbay'ı transfer etmeyi planlıyor.

9 Floyd milyar dolarlık maça çıkacak Kafes dövüşü şampiyonu McGregor ile yenilgisiz boksör Floyd 1 milyar dolarlık maça çıkacak.