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Podolski'den Volkan'a damacana göndermesi

Sosyal medya hesabından damacana fotoğrafı paylaşan Podolski, her penaltı atışı öncesi su içen Volkan Demirel'e gönderme yaptı.

Podolski'den Volkan'a damacana göndermesi
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Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski, Medipol Başakşehir'in Fenerbahçe'yi penaltılarla eleyerek Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldiği yarı final rövanş maçı oynanırken, sarı lacivertlilerin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel'e göndermede bulundu.

DAMACANA GÖNDERMESİ

Başakşehir'in kullandığı her penaltı vuruşu öncesinde kalenin yanına gelerek su içen Volkan'a sosyal medya üzerinden gönderme yapan Podolski, Instagram hesabının hikaye bölümünden Galatasaray logosunun bulunduğu su damacanası paylaştı.

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