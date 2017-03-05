Podolski'nin ardından Sneijder de gidiyor

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Sneijder, menajeri Albers'i yönetimle masaya oturmak için İstanbul'a çağırdı. Tarafların gündemi ise transfer.
PODOLSKİ'DEN SONRA SNEİJDER
Galatasaray'da yeni sezonun hazırlıkları şimdiden başladı. Gelecek sezon için takımda yaşı ilerlemiş oyuncularla yollarını ayırma planları yapan sarı-kırmızılı yönetim Podolski'nin Japonya'ya satılmasının ardından Sneijder'in de gidişine onay verecek.
Özellikle Tudor'un gelişinden sonra mutsuz olduğu konuşulan Hollandalı yıldızın menajerini İstanbul'a çağırdığı ve sarı-kırmızılı yönetimle gelecek planlarını konuşmak istediği öğrenildi.
TARAFLAR MASAYA OTURUYOR
Guido Albers'in Dursun Özbek ve yönetimi ile gelen teklifleri konuşcağı ve önümüzdeki sezon için takımdan ayrılma isteğini ileteceği belirtildi. Galatasaray yönetimi de Sneijder'in transferine izin verecek.
Hollandalı oyuncu, bu sezon 22 maçta 2 gol 13 asistlik performans sergiledi. Yıldız ismin 9 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.