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Beşiktaş yönetiminin görev verdiği Gökhan Keskin'in 5 futbolcuyu izlemek için Brezilya'ya gideceği öğrenildi.

Beşiktaş'ın takip ettiği 5 Brezilyalı netleşti

Fenerbahçe yönetimi, Emenike artı bir miktar para vererek Krasnodar'ın golcüsü Fedor Smolov'u kadrosuna katmayı planlıyor.

Lider Beşiktaş, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u Gökhan Gönül'ün attığı golle 1-0 mağlup etti.

Gökhan Gönül attı Kartal Rize'yi mağlup etti

Gökhan Gönül: Neden UEFA Avrupa Ligi’ni kazanmayalım

Beşiktaş'ın orta sahadaki dinamosu Atiba, Ç.Rizespor maçında yaptığı 102 pasından 100'ünde isabet buldu.

Hollanda Ligi'nde Enes Ünal'ın da 1 gol attığı maçta Twente, Williem'i 2-1 mağlup etti.

Enes Ünal Twente'yi sırtlamaya devam ediyor

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Muslera'ya frikikten gol yememesi için esprili bir şekilde uyarıda bulundu.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serdar Kesimal, sarı-lacivertli kulübün kendisini askerlikle tehdit ettiğini söyledi.

Serdar Kesimal: F.Bahçe beni tehdit etti

Galatasaray'da Podolski'nin ardından Sneijder ile de yollar ayrılıyor, Hollandalı transfer için menajerini İstanbul'a çağırdı.

Podolski'nin ardından Sneijder de gidiyor

1 Fenerbahçe'de gidecek ve kalacaklar belli oldu Mayıs 2018'e kadar başkanlığa devam edecek olan Aziz Yıldırım, gelecek sezonun planlamasını şimdiden hazırladı.

2 Advocaat'ın isyanı: Ben ömrümde böyle bir başkan görmedim Dick Advocaat, Aziz Yıldırım'ın aldığı kararların tam tersini uyguladığını söyledi.

3 Galatasaray'da 5 isimle yollar ayrılıyor Galatasaray yönetimi, Beşiktaş yenilgisi sonrası ıslıklanan Selçuk İnan da dahil olmak üzere 5 isimle yolları ayırma kararı aldı.

4 Mario Gomez Beşiktaş'a geri dönüyor Sezon başında terörü bahane ederek Beşiktaş'tan ayrılan ancak pişman olan Mario Gomez, siyah-beyazlı takıma geri dönmeye hazırlanıyor...

5 Fikret Orman'dan Süleyman Seba paylaşımı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman 1-0 kazanılan Galatasaray derbisinin ardından büyük ilgi gören bir paylaşım yaptı.

6 Galatasaray'da krizler gün yüzüne çıkıyor Galatasaray'da, Çaykur Rize deplasmanına götürülmeyen Bruma için Wesley Sneijder'in, maç sonrası Tudor'a tepki gösterdiği ortaya çıktı.

7 Fenerbahçe taraftarından Sabiha Gökçen'de protesto Deplasmanda Gaziantepspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de taraftarlar, oyuncuları İstanbul'da protestoyla karşıladı.

8 Eski Aslan yine olay çıkardı Galatasaray'ın geçen yıl transfer ettiği ancak hiç oynatamadığı Grosskreutz, olaylarla gündeme gelmeye devam ediyor.

9 Volkan Demirel'in halefi bulundu Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Volkan Demirel'in yerine kalenin Harun Tekin'e emanet edileceği öğrenildi.