Podolski'nin kaça satıldığı belli oldu

Galatasaray'da Podolski'nin transferi için artık resmi açıklama bekleniyor. Alman yıldızın 1 Haziran'dan itibaren Vissel Kobe Kulübüne transferi için taraflar anlaşmaya vardı.

MENAJERİ KULÜBE GELDİ

Hürriyet'in haberine göre; Podolski'nin menajeri Nassim Touihri, yıldız futbolcu ile birlikte sürpriz şekilde TT Arena'ya gitti. Menajer Touihri, Podolski'nin transferindeki son detaylar için Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Futbol Direktörü Cenk Ergün ile görüştü.

2.7 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ

Podolski için Galatasaray, Vissel Kobe'den 2.7 milyon euro bonservis bedeli alacak. Alman yıldız ise Japon kulübü ile yıllık 5 milyon euro karşılığında uzlaşmaya vardı.

JAPONYA'YA UCUZA GİTTİ

Son dönemde Çin, transfer piyasasını ödediği bonservis bedelleriyle alt üst etti. Birçok dünya yıldızı bu yüzden Çin'i tercih ederken, Japonya'nın yolunu tutan Podolski nispeten ucuza gitti.