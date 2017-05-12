Podolski'nin yerine iki aday var

Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray’da, golcü arayışları doğrultusunda artık 2 isim ön plana çıktı.

Sarı-Kırmızılılar, Çin’de Evergrande forması giyen Jackson Martinez ile İngiltere’de Middlesbrough için ter döken Alvaro Negredo’dan biri transfer edilecek.

YA NEGREDO YA MARTİNEZ

Galatasaray yönetimi, sezon sonu Podolski'nin ayrılacak olmasından dolayı forvet hattında oluşacak boşluğu Negredo ya da Martinez'den birisiyle doldurmayı planlıyor.

31 yaşındaki Negredo’nun bonservisi Valencia’da, kiralık sözleşmesi bitince sezon sonunda ülkesi İspanya’ya dönecek. 1.86 boyundaki sol ayaklı futbolcunun bu sezon 10 golü var. Jackson Martinez de Çin’de mutlu değil ve Avrupa’ya geri dönüş yapmak istiyor. 30 yaşındaki Kolombiyalı golcüyle ilgili en büyük sıkıntı ise sık sık yaşadığı sakatlıklar.

DURSUN ÖZBEK TRANSFER SİNYALİNİ VERDİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, dün Şansal Büyüka’nın konuğu olduğu programda Negredo ve Martinez ile ilgili gelen soruya önce kaçamak yanıt verirken; "Yalanlamadığınıza göre bu haberleri doğruluyorsunuz" değerlendirmesi üzerine ise "Sizin dediğiniz gibi olsun" karşılığını verdi.

Cenk Ergün'ün yurt dışında bulunduğunu belirten Dursun Özbek, yıldız futbolcu transferi yapacaklarını da belirtmişti.