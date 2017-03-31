Podolski'nin yerine Martinez geliyor

Podolski’nin sezon sonunda Japonya’nın yolunu tutacak olması nedeniyle 1 değil 2 santrfor takviyesi birden yapacak olan Galatasaray’ın radarına Martinez girdi.

Sigthorsson vakasında ağzı yanan Galatasaray, menajerlerin kiralanmasını önerdiği Kolombiyalı golcü için önce sağlık raporlarını istedi. Raporları temiz çıkar, sağlık kurulu onay verirse Galatasaray, Kolombiyalı golcü için Çin’e çıkarma yapacak.

PORTEKİZ’DE TEDAVİDE

Hürriyet'in haberine göre; Sarı-kırmızılılar, bu transfer için harekete geçmeden önce, ayak bileğinden 2 kez üst üste sakatlık yaşayıp operasyon geçiren ve halen Portekiz’de tedavi gören Jackson Martinez’in ameliyat raporları ve sakatlık geçmişi hakkında tüm verileri talep etti.

Bu sezon başında yine kiralama formülü ile alınan Kolbeinn Sigthorsson transferinde başına gelenleri unutmayan Galatasaray yönetimi, benzer bir tablo ile karşılaşmamak adına 30 yaşındaki golcünün tüm sakatlık geçmişini mercek altına aldı.

GELMEYE SICAK BAKIYOR

Sağlık kurulundan olumlu rapor gelirse, Guangzhou Evergrande Kulübü ile 2019 yılına kadar kontratı olan Jackson Martinez’i 1 yıllığına kiralamak için girişimler başlayacak.

Avrupa’da forma giymek isteyen 30 yaşındaki golcünün transferinin mümkün olduğu menajerler tarafından idarecilere iletildi. A. Madrid, Porto gibi kulüplerde de forma giyen Martinez’in Avrupa’ya dönmek istediği ve Türkiye’yi de seçenekleri arasına koyduğu öğrenildi.