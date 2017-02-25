Podolski'ye derbi ayarı

Galatasaray kaptano Selçuk İnan ve Wesley Sneijder, sarı-kırmızılı formayla Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'te gol attı.

Geçen sezon ligde Trabzonspor ve Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye karşı gol sevinci yaşayan Lukas Podolski Beşiktaş'ı ise boş geçti.

ÜÇLEME SIRASI SENDE

Selçuk ve Sneijder'in idmanlarda, "Derbilerde üçleme sırası sende" diyerek motive ettiği Podolski, Beşiktaş'a karşı ileri uçta tek başına görev yapacak. Selçuk ve Sneijder'in paslarına ihtiyacı olduğunu esprili bir dille arkadaşlarına söyleyen Alman yıldız, gol sözü verdi.

Fenerbahçe'ye karşı 6, Trabzonspor'a karşı ise 3 maçta 1 gol atan Podolski, Beşiktaş'a 4.kez rakip olacak.