Pogba: Kimse 120 milyon Euro etmez

Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba, Kante ile sürekli kıyaslanmasına tepki gösterdi ve kimsenin 120 milyon avro etmeyeceğini söyledi.

KANTE İLE KIYASLANMASINI DEĞERLENDİRDİ

Skysports'a açıklamalarda bulunan ve Kante'nin iyi bir orta saha oyuncusu olduğunu söyleyen Pogba, ''Evet, Kante dünya çapında ve muhteşem bir orta saha oyuncusu ama skora katkı yapabilen bir isim değil. O yüzden bu konu hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum.'' dedi.

Kante ile kendisinin kıyaslanmasının doğru olmadığını söyleyen Pogba, ''Ben, Kante'ye göre çok daha fazla gol atan ve skora katkı yapan bir oyuncuyum. Birçok kişi Kante'nin de bunu yapabileceğini söylüyor. Eğer atılan gollerden konuşmak gerekirse her orta saha oyuncusunu aynı şekilde yargılamalısınız. Herkes bana ödenen bonservisi ve transferimi konuşuyor. Normal bir insanım. Bence kimse 120 milyon Euro etmez.'' dedi.

Oyunculara çok fazla bonservis bedeli ödendiğini söyleyen Pogba, ''Geçmiş yıllara dönersek; Neymar ve Bale inanılmazdı fakat şu andaki jenerasyon farklı. Çok fazla bonservis bedelleri ödeniyor. Şu anda 100-120 milyon Euro edecek hiçbir oyuncu yok.'' dedi.