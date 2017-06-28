U21 Dünya Kupası yarı final maçında Almanya ile İngiltere karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 sona eren maçta Almanya penaltılar sonunda toplamda 6-5'lik skorla finale çıktı. Maça ise Alman kaleci Julian Pollersbeck damga vurdu.
NOTLARA BAKARAK 2 PENALTI KURTARDI
Genç Alman kaleci Julian Pollersbeck, yeşil sahalarda ender görülebilecek bir taktikle 2 penaltı kurtarmayı başardı.
Julian Pollersbeck'in ilginç penaltı kurtarma taktiği - İZLE
Pollersbeck İngiliz oyuncuların penaltı atışlarından önce tozluğuna sakladığı notlara baktı. Alman kalecinin notlarında hangi oyuncunun penaltı atışını hangi köşeye vuracağı yazıyordu.
Bu şekilde 2 penaltı atışını kurtaran Pollersbeck, Almanya'yı finale taşıyan isim oldu. Aynı zamanda maçın adamı da seçilmeyi başardı.