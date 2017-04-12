Pooh Jeter Beşiktaş Sompo Japan'da

Uzun süredir oyun kurucu arayışlarını sürdüren fakat maddi sebeplerden dolayı transferleri gerçekleştiremeyen Beşiktaş Sompo Japan sonunda imzayı attırdı.
Geçtiğimiz ay da ismi basında geçen Eugene “Pooh” Jeter sezon sonuna kadar Beşiktaş formasını terletecek.
TWİTTER'DAN DUYURULDU
Amerika doğumlu Ukraynalı oyun kurucu Jeter’ın transferini menajeri Alexander Raskovic kendi Twitter hesabı üzerinden duyurdu.
Daha önce Unicaja Malaga, Hapoel Jerusalem, Joventut Badalona, Limoges formalarını giyen Ukraynalı milli oyuncu NBA’de ise 2010-11 yıllarında Sacramento Kings’te oynamıştı. Deneyimli oyuncu 2015’ten beri ise Çin Ligi’nde boy gösteriyordu.