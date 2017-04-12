Pooh Jeter Beşiktaş Sompo Japan'da

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İbrahim Çolak yaptığı hareketle tarihe geçti

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1 Fatih Terim'den Bruma'ya milli davet Portekiz basını, Fatih Terim'in Bruma'yı A Milli Takım'a kazandırmak için girişimlere başladığını yazdı.

2 Dortmundlu Bartra'nın kolundan şarapnel parçası çıkarıldı Alman kulübü, bugün yaptığı açıklamada patlama sonrası yaralanan Bartra'nın sağ kolundan bir şarapnel parçası çıkarıldığını belirtti.

3 Taklalı taçtan gelen topa röveşatayla çaktı Amerika Profesyonel Futbol Ligi'nde OKC Energy'nin Sacramento'yu ağırladığı maçta OKC Energyli Gonzalez müthiş bir röveşata golü attı.

4 Takımların sembolleri Takımların sembol ve simgeleri, birbirinden ilginç hikayelere dayanıyor.

5 N'Diaye'de işlem tamam Süper Lig’de gelecek sezon şampiyonluk yarışında olmanın hesaplarını yapan Trabzonspor’da transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.

6 Alex'ten Aykut Kocaman yorumu: F.Bahçe için üzgünüm Sarı-lacivertli kulübün Aykut Kocaman ile prensipte anlaşması hakkında konuşan Alex de Souza, "F.Bahçe için üzgünüm" dedi.

7 Galatasaray'da gece yarısı kriz toplantısı Galatasaray'da Başakşehir hezimetinin ardından gece yarısı toplanan 6 futbolcu, yönetime 'Ya Tudor ya biz' dedi.

8 Fikret Orman Mandzukic için İtalya'da Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Mandzukic'i yakından takip etmek için İtalya'ya giderek Juventus-Barcelona maçını izledi.

9 Juventus Barcelona'yı farklı yendi Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Juventus evinde Barcelona'yı 3-0 mağlup etti.