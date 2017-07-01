Popescu: Galatasaray harika bir deneyimdi

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Gheorghe Popescu, Katalan Sport gazetesine bir röportaj verdi.

VAN GAAL'E HAYIR DEDİ

Popescu, 'Evime aileme yakın olmak istedim. Galatasaray'da iyi bir teklif yaptı ve kabul ettim' dedi. Barcelona'da Robson'un gittiği Van Gaal'ın geldiği dönemde ayrıldığını hatırlatan Popescu, Van Gaal'ın kendisinden kalmasını istediğini belirterek kendisine 6 saat süre verildiğini belirtti.

Popescu 6 saat sonunda kararınının hayır olduğunu Van Gaal'e bildirdiğini söyledi.

G.SARAY EN İYİ YILLARINI YAŞADI

Türkiye'deki günlerinden de bahseden Popescu, Galatasaray'da harika bir deneyim yaşadığını belirtirken, o dönemde Galatsaaray'ın tarihinin en iyi yıllarını geçirdiği söyledi.