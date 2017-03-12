Popov için Emenike artı bir miktar para

Yeni sezon için ofansif orta saha arayan F.Bahçe, Ivelin Popov için Spartak Moskova Kulübü'ne Emenike'nin yanı sıra bir miktar para önerdi.

Fenerbahçe yönetimi, orta sahada ofansif oyuncu eksikliğini doldurmak için şimdiden harekete geçti. Rus ekibi Spartak Moskova'nın Bulgar orta saha oyuncusu Ivelin Popov'u gündemine aldı.

EMENİKE DE RUSYA'YA SICAK BAKIYOR

Moskova ekibi 29 yaşındaki oyuncu için 6 milyon euro bonservis bedeli isterken, sarı-lacivertliler yeni sezonda kadroda düşünmedikleri Emenike'nin yanı sıra bir miktar para önerdi. Emenike de yeniden Rusya'ya dönme fikrine sıcak bakıyor.

Fenerbahçe Popov transferini tamamlayarak, yeni sezon öncesi 10 numara transferini sonuçlandırmak istiyor. Sarı-lacivertliler devre arasında da transfer etmek istemiş ancak bu transfer Rus kulübünün istediği bonservis bedeli nedeniyle gerçekleşmemişti.

GAZİANTEPSPOR'DA OYNAMIŞTI

10 numara pozisyonunun yanı sıra orta alanın her iki kanadında da görev yapabilen Popov, Spartak Moskova formasıyla 14 maçta 2 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. Bulgar oyuncu 2010-2012 sezonunda Türkiye'de Gaziantepspor forması giymişti.