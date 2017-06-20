Portekiz basınına göre Talisca M.United'da

Portekiz basını, Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı hala kesinleşmeyen Talisca için önemli bir haber geçti.

YERİNE CARİLLO ALINACAK

Ülkenin önde gelen internet sitesi Ojobo, Jose Mourinho'nun kendisine olan ilgisini kabul eden Brezilyalı yıldız oyuncu için Manchester United ile anlaştığı ve transferin gerçekleşmesi durumunda ise Beşiktaş'ın Brezilyalının yerine Benfica'da Andre Carrillo'nun transfer edileceğini yazdı.

BENİTEZ ABOUBAKAR'I İSTİYOR

Diğer taraftan bonservisi konusunda Porto ve Lorient ile anlaşmaya sağlanamayan Aboubakar'ın İngiltere'ye transfer olacağı konuşuluyor.

Bu sezon tekrardan Premier Lig'e dönen Newcastle'ın Menajeri Benitez, Kamerunlu yıldız oyuncunun transfer edilmesini istediği kaydedildi. Ojogo'nun bu iddialarının ne derece gerçek olacağı önümüzdeki günlerde kesinlik kazanacak.