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Portekiz'de Quaresma var Bruma yok

Portekiz Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. Beşiktaşlı Quaresma kadroda kendine yer bulurken, G.Saraylı Bruma ise davet edilmedi

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Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda Macaristan ile karşı karşıya gelecek Portekiz'de teknik direktör Fernando Santos kadroyu açıkladı.

BRUMA KADROYA ÇAĞRILMADI

Fernando Santos Galatasaray'da bu sezon gösterdiği başarılı performansla milli takıma çağılrılması beklenen Bruma'yı kadroya almadı. Portekiz basınında da yer alan haberlerde Santos'un Bruma'yı çağırma ihtimalinin yüksek olduğu belirtilmişti.

 Portekiz Milli Takım kadrosuna, Beşiktaş forması giyen Ricardo Quaresma davet edildi.

İşte Portekiz'in açıklanan kadrosu...

Kaleciler
Rui Patrício, Anthony lopes, Marafona

Defans
Cedric, Cancelo, Nelson Semedo, Luis Neto, Pepe, Fonte, Bruno Alves, Raphael Guerreiro, Eliseu

Orta saha
Danilo, William, Joao Mário, Renato, Moutinho, Andre Gomes, Pizzi

Forvet
Bernardo Silva, Gelson Martins, Ronaldo, Quaresma, Andre Silva, Eder

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