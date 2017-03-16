Portekiz'de Quaresma var Bruma yok

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda Macaristan ile karşı karşıya gelecek Portekiz'de teknik direktör Fernando Santos kadroyu açıkladı.
BRUMA KADROYA ÇAĞRILMADI
Fernando Santos Galatasaray'da bu sezon gösterdiği başarılı performansla milli takıma çağılrılması beklenen Bruma'yı kadroya almadı. Portekiz basınında da yer alan haberlerde Santos'un Bruma'yı çağırma ihtimalinin yüksek olduğu belirtilmişti.
Portekiz Milli Takım kadrosuna, Beşiktaş forması giyen Ricardo Quaresma davet edildi.
İşte Portekiz'in açıklanan kadrosu...
Kaleciler
Rui Patrício, Anthony lopes, Marafona
Defans
Cedric, Cancelo, Nelson Semedo, Luis Neto, Pepe, Fonte, Bruno Alves, Raphael Guerreiro, Eliseu
Orta saha
Danilo, William, Joao Mário, Renato, Moutinho, Andre Gomes, Pizzi
Forvet
Bernardo Silva, Gelson Martins, Ronaldo, Quaresma, Andre Silva, Eder