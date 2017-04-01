Portekiz'i şampiyon yapan golcü G.Saray'ın gündeminde

Önümüzdeki yıl güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, forvet bölgesi için Portekizli Eder'i takibe aldı.

PORTEKİZ'İ ŞAMPİYON YAPAN GOLÜ ATMIŞTI

Geçtiğimiz yıl düzenlenen Avupa Futbol Şampiyonası'nın finalinde Fransa'ya attığı golle Portekiz'i şampiyonluğa taşıyan 29 yaşındaki futbolcu, Lille formasıyla şu ana kadar bekleneni veremedi.

23 maçta 5 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Eder'le ilgili son kararı Igor Tudor öerecek.

4 MİLYON EURO

Daha önce Swansea ve Braga formalarını da giyen Portekizli yıldız güçlü fiziği ve hava toplarındaki hakimiyeti ile tanınıyor. 2020'ye kadar sözleşmesi olan Eder'in fiyatının 4 milyon Euro olduğu öğrenildi.