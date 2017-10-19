Portland'dan açılış maçında 48 sayı fark

NBA'de Portland Trail Blazers, konuk olduğu Phoenix Suns'ı 124-76 yenerek organizasyon tarihinin en farklı sezon açılışına imza attı.

48 SAYI FARK ATTILAR

NBA'e 11 maçla devam edildi. Talking Stick Resort Arena'da Portland Trail Blazers'ı ağırlayan Phoenix Suns, sezonun ilk maçında taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Portland Trail Blazers, rakibini 48 sayı farkla, 124-76 mağlup etti ve NBA tarihinin en farklı sezon açılışını yaptı.

Bundan önceki rekor, 1987'de Los Angeles Clippers'ı 139-93 (46 sayı farkla) yenen Denver Nuggets'a aitti. Blazers'ta Damian Lillard 27, Pat Connaughton 24 sayı, Jusuf Nurkic ise 11 sayı ve 11 ribauntluk double-double performansıyla galibiyette pay sahibi oldu. Ev sahibi Suns'ta Eric Bledsoe 15, Mike James ve Devin Booker ise 12 sayılık performans sergiledi.