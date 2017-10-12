Porto Aboubakar'ın sözleşmesini uzattı

Portekiz ekibi Porto, bu sezon attığı gollerle büyük çıkış yakalayan Aboubakar'ın sözleşmesini uzattığını duyurdu.

Portekiz kulübü, 25 yaşındaki Kamerunlu santrforun Fransız ekibi Lorient'te bulunan bonservisinin yüzde 60'lık bölümünü 7 milyon 200 bin Euro'ya aldı.

SERBEST KALMA MADDESİ 50 MİLYON EURO

Portekiz temsilcisi, oyuncunun yeni serbest kalma maddesinin de 50 milyon euro olduğunu kaydetti.

25 yaşındaki Vincent Aboubakar bu szon Porto formasıyla çıktığı 9 maçta 8 gol atarken, 1 de asist yapma başarısı göstermişti. Vincent Aboubakar, Türkiye macerasını ise 38 resmi karşılaşmada 19 gol atıp 4 asist yaparak noktalamıştı.

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BEŞİKTAŞ'IN SEZON SONU PLANI

Beşiktaş, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldızı yeniden kadrosuna katmak için çalışmalar yapıyordu ancak bu imzanın ardından siyah-beyazlı ekibin Aboubakar transferi de imkansız hale geldi.

Beşiktaş, Abouabakar'ı kadrosuna katmak için serbest kalma bedeli olan 50 milyon euroyu ödemek zorunda.