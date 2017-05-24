Porto Silva'ya emanet

Porto, bu sezon Premier Lige veda eden Hull City'i çalıştıran Marco Silva ile her konuda anlaştı.

39 yaşındaki teknik adam, 5 ay önce Hull City'i çok zor bir durumda teslim almış ve kısıtlı kadrosuna karşın, takımı son haftaya kadar ligde kalma mücadelesi vermişti.

Bu nedenle başta Southampton ve Watford olmak üzere bazı Premier Lig ekipleri Silva ile yakından ilgileniyordu. Silva da Premier Lig'de kalmak istediğini söylese de, Porto'dan gelen cazip teklife "hayır" diyemedi. Silva daha önce Dstoril, Sporting Lizbon ve Tlimpiakos gibi takımları çalıştırmıştı.