Porto'dan Beşiktaş'a Aboubakar için kötü haber

Kamerunlu forvet Aboubakar'ın gelecek sezon Beşiktaş formasını giymesi zor görünüyor.

İNGİLİZLER DE DEVREDE

Umut Güner'in iki hafta önce Portekiz'e giderek Talisca ve Aboubakar için yaptığı görüşmelere ilk cevap geldi. Porto kulübü, Aboubakar'ın fiyatının 10 milyon Euro olduğunu, Beşiktaş'ın istediği indirimin yapılmasının mümkün olmadığı aktarıldı.

Beşiktaş'ın 10 milyon Euro ödemeyi kabul etmemesi durumunda İngiliz kulübü Norwich'in Kamerunlu star için 12 milyon Euro ödemeye hazır olduğu belirtildi.

Beşiktaş Yönetimi'nin Portekiz kulübü Porto'nun bu cevabından sonra Aboubakar için nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyor. Kamerunlu futbolcunun sezon sonuna kadar performansına bakacak olan yönetim daha sonra bu konuda kesin kararını verecek.