Porto'dan Beşiktaş'a takas teklifi

Vincent Aboubakar'dan istediği performansı şu ana kadar alamayan Beşiktaş, forvet arayışlarını sürdürürken Siyah Beyazlılar'a Aboubakar'ın takımı Porto'dan flaş bir öneri geldi.

TAKAS TEKLİFİ

Portekiz ekibi Kara Kartal'a yaptığı teklifle Aboubakar'ın kendilerine geri dönderilmesini ve bunun karşılığında 28 yaşındaki 1,91'lik forvet Laurent Depoitre'ın yine kiralık olarak verilmesini önerdi.

KARAR GÜNEŞ'İN

Beşiktaş'ın transfer değişimi konusunda Porto'ya henüz net bir cevap vermediği, Şenol Güneş'in son kararının beklendiği öğrenildi.

Şenol Güneş'in uzun zamandır Gomez gibi uzun boylu bir pivot santrfor istediği biliniyor. Tecrübeli teknik adam bu yüzden Belçikalı forvete sıcak bakabilir.

3 GOL 1 ASİST

Laurent Depoitre bu sezon Porto'yla çıktığı 15 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.