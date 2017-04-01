Porto'nun Aboubakar pişmanlığı

Beşiktaş formasıyla sezonun ikinci yarısında gollerini sıralayan Vincent Aboubakar, Portekiz'de ses getirdi. Sezon başında Aboubakar'ı bir seneliğine siyah-beyazlılara kiralık veren Porto pişman oldu.

10 MİLYON EURO SATIN ALMA OPSİYONU

Başkan Fikret Orman'ın girişimleri sonucu, bu oyuncunun daha da yukarıda olan satın alma opsiyonunu 10 milyon euro olarak kabul eden Porto Yönetimi'nin, Kamerunlu oyuncuyu geri gelmesi konusunda bir kere daha ikna etmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Ligin devre arasında, 10 milyon euro üzerinde tekliflerin gelecek olması nedeniyle bu oyuncuyu geri almaya çalışan fakat bunda başarısız olan Portekiz kulübü, tecrübeli yıldızı geri gelmesi konusunda ikna etmesi halinde, iki senaryoyu uygulamaya çalışacağı öğrenildi.

Porto Yönetimi, geri gelmesi durumunda ya Aboubakar'ı 15-20 milyon euro arasında bir bonservis bedeliyle satacak ya da bir sezon daha oynatıp daha pahalıya satmaya çalışacak.

BEŞİKTAŞ ALIP SATACAK

Devre arasında Porto'nun birden bire bu oyuncuyu istemesi yüzünden sıkıntılı bir durum olduğunu anlayan Beşiktaş Yönetimi ise, 10 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünüyor.

Aboubakar'ı satın alarak Porto gibi iki senaryoyu uygulayacak olan siyah-beyazlılar, bu oyuncunun bonservisini alır almaz ya iyi bir fiyata satacak ya da bir sene oynatıp, daha pahalıya satmaya çabalayacak.

Beşiktaş'ta iyi bir ortam yakalayan Vincent Aboubakar, İstanbul'da kalmaya sıcak bakıyor. Porto'nun geri dön baskısına şimdilik olumsuz yanıt veren Aboubakar'ın siyah-beyazlı yönetime, "Beşiktaş'ta Fransa'daki günlerime dönüyorum. Her geçen gün daha iyiye gidiyorum. Beşiktaş sayesinde milli takımda da başarılı oldum" dediği bildirildi.

Ayrıca kulüpten sızan haberlere göre Kamerunlu golcü için İngiliz kulüplerinin scoutlarının, Beşiktaş'ın oynadığı maçları yakından takip ettiği öğrenildi.