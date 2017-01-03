Potaları karıştıran kadın basketçiler güldürdü - İZLE

Amerika'da Lousville-Duke maçında Duke oyuncuları atak yaptıkları pota konusunda rakibi şaşırtarak kolay bir sayı buldular.

Potaları karıştıran kadın basketçiler güldürdü - İZLE
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Amerika'da Atlantik sahilinde bulunan üniversiteler arası oynanan spor oyunları Atlantik Sahili Konferansı (ACC) ilginç bir maça tanıklık etti.

RAKİP POTA ALTINI SAVUNDULAR

Lousville ile Duke arasında oynanan kadın basketbol maçında; 3. periyoda Duke oyuncuları başlayacaktı.

2 basketbolcusu saha kenarında olan Duke takımında geride kalan 3 basketbolcu ise hücum yapacakları potaya değil de kendi potalarının altına geçti.

Rakip potanın altında savunma yapan kadın basketçiler güldürdü - İZLE

Bunu gören Lousville basketbolcuları da rakip potanın altına savunma yapmak için geçmiş oldu.

Sonuçta ise Duke takımının basketbolcuları bomboş olan rakip sahayı rahatlıkla geçerek sayı buldular.

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