Potaları karıştıran kadın basketçiler güldürdü - İZLE

Amerika'da Atlantik sahilinde bulunan üniversiteler arası oynanan spor oyunları Atlantik Sahili Konferansı (ACC) ilginç bir maça tanıklık etti.
RAKİP POTA ALTINI SAVUNDULAR
Lousville ile Duke arasında oynanan kadın basketbol maçında; 3. periyoda Duke oyuncuları başlayacaktı.
2 basketbolcusu saha kenarında olan Duke takımında geride kalan 3 basketbolcu ise hücum yapacakları potaya değil de kendi potalarının altına geçti.
Rakip potanın altında savunma yapan kadın basketçiler güldürdü - İZLE
Bunu gören Lousville basketbolcuları da rakip potanın altına savunma yapmak için geçmiş oldu.
Sonuçta ise Duke takımının basketbolcuları bomboş olan rakip sahayı rahatlıkla geçerek sayı buldular.