Potanın Perileri Dünya Şampiyonası'nı garantiledi

Turnuvada ilk 6'da olması kesinleşen ve gelecek yıl İspanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı elde eden Milli Takım, yarın beşincilik maçında TSİ 16.00'ta Slovakya ile karşılaşacak.



Slovakya ise 7'incilik maçında yarın TSİ 13.30'da İtalya ile mücadele edecek.



Karşılaşmaya Işıl Alben'in 3 sayılık basketiyle başlayan Türkiye, ilk 5 dakikayı 7-4 önde geçti. Pota altını etkili kullanan ay-yıldızlı ekip, ilk çeyreği 16-9 önde tamamladı.



İkinci çeyrekte de pota altından sayılar bulan Milli Takım, Cansu Köksal'ın da 3 sayı çizgisinin gerisinde bulduğu isabetle 12. dakikada farkı 16'ya çıkardı. 25-9. Alan savunması karşısında zorlanan Milli Takım'ın temposu bu dakikadan sonra oldukça düştü. Etkili savunmasını hücuma da yansıtan Slovakya, farkı eritmeyi başardı ve Türkiye soyunma odasına 32-28 önde gitti.





Üçüncü çeyreğin başında Işıl Alben ve Hollingsvorth'le sayılar bulan Türkiye, 23. dakikada farkı tekrar çift hanelere yükseltti: 43-31. Bu çeyrekte oyun kontrolünü tamamen elinde bulunduran ve 28. dakikada farkı 20'ye (57-37) çıkaran ay-yıldızlı ekip, final periyoduna 57-39 üstün girdi.



Final periyodunda rakibini maça ortak etmeyen Türkiye, sahadan 72-56 galip ayrılarak, 2018 Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası'na katılma hakkını elde etti.